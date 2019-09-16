Спросом у инвесторов на городских торгах пользуются разнообразные форматы коммерческой недвижимости – от антресолей до земельных участков, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

По его словам, на столичных аукционах по аренде коммерческих помещений, состоявшихся на прошлой неделе, была зафиксирована конкуренция до 16 заявок на лот.

«Плoщадь oбъектoв варьирoвалась oт 60 дo 104 квадратных метрoв. В целoм, кoнкретных предпoчтений пo фoрматам сo стoрoны инвестoрoв нет. Спрoсoм пoльзуются как пoмещения на антресoлях и в цoкoлях зданий, так и земельные участки», — отметил он.

Самым популярным лотом оказалось помещение по адресу: улица Архитектора Власова, 18. На него претендовали сразу 16 инвесторов. По итогам торгов стартовая цена за помещение площадью 104 квадратных метра была увеличена более чем в три раза до 1,5 млн рублей.

Также на минувшей неделе предприниматели активно арендовали подвальные помещения в Центральном административном округе Москвы. В ходе торгов цена за один «квадрат» таких объектов достигала от 11 до 20 тысяч рублей.

Пользовались спросом нестационарные торговые объекты и земельные участки. В торгах за право аренды «парковых» лотов приняли участие 17 инвесторов.

Между тем, за право аренды земельного актива под строительство культурно-досугового центра в районе Митино боролись 13 инвесторов, увеличив итоговую цену в десять раз до 72 млн рублей.

Посмотреть все доступные городские предложения можно на Инвестиционном портале города Москвы.

