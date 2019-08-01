Назван победитель торгов на строительство столичного спорткомплекса

Восемь инвесторов претендовали на земельный участок под строительство спорткомплекса на севере Москвы площадью до 6 тысяч квадратных метров. Организатором торгов выступил департамент города Москвы по конкурентной политике.

С начала 2019 года это уже четвёртый реализованный лот под строительство спортивных сооружений, при этом уровень конкуренции на такие объекты традиционно остается высоким: в среднем до 5 претендентов на лот, отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«На право аренды земельного участка под строительство спортивного комплекса конкретно в Северном административном округе претендовали 8 участников аукциона. Высокий спрос связан с тем, что для инвесторов объект имеет предсказуемую маржинальность и обладает высокой ликвидностью, в первую очередь, из-за удачного расположения рядом с жилым сектором. Итоговая цена лота составила 13,7 миллиона рублей, превысив начальную в 35 раз», — добавил Дёгтев.

Победителем торгов признана строительная организация ГК «АфинаСтрой», которая осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости Москвы и Московской области.

По словам представителя компании, разработана концепция проекта, предусматривающая возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с центром реабилитации детей-инвалидов. С победителем аукциона будет заключен договор аренды под строительство сроком на 3 года 2 месяца.

