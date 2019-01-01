На ВДНХ расскажут, как купцы Алексеевы изменили Россию
В павильоне «Умный город» 18 мая пройдет бесплатная лекция о золотой канители.
18 мая в 13:00 в павильоне «Умный город» на ВДНХ пройдет лекция «Золотая канитель — от Алексеева к Станиславскому».
Мероприятие состоится в рамках цикла лекций «Поставщики Москвы: история в лицах» - совместного проекта столичного Департамента по конкурентной политике с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей.
Слушатели лекции узнают, как старейший род купцов Алексеевых основал крупнейшее производство канители в Москве, а также о том, как крестьянская семья из села Добродеева в Ярославской губернии основала золотоканительное производство.
Автор лекции – москвовед и экскурсовод Ирина Левина поделится с участниками встречи подробностями общественной деятельности известных купцов и частной жизни.
«Это один из самых старых московских купеческих родов, которые сильно повлияли не только на развитие промышленности в Москве, но и на развитие самого города. Двое из них были московскими городскими головами, при них начало развиваться московское образование, строиться и развиваться больницы, оказываться помощь душевнобольным. Они создавали консерватории, театры, они финансировали развитие искусств, покупали картины, создавали картинные галереи, создавали промышленность и рабочие места. Они заботились о своих рабочих. Очень важно показать, что наши купцы всегда вкладывали и развивали собственную страну. Обществу потребителей, к которому мы идём с потерей духовности, очень важно всегда напоминать о той высокой духовности и развитии общества до революции», — отметила Ирина Левина.
Слушатели предстоящей лекции узнают о занятных исторических фактах старейшего рода Алексеевых, в частности, о том как крепостной крестьянин Алексей Петрович из села Добродеева получил вольную и был причислен к купечеству в Москве; кто открыл производство золотой и серебряной канители; как золотоканительная фабрика превратилась в кабельный завод; какое отношение гениальный реформатор театра – Константин Станиславский – имеет к купцам Алексеевым; и как благодаря известному роду в Москве появился водопровод.
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