На торги выставлены киоски в Зеленограде
НСН рассказывает, как найти место для бизнеса в Москве в ежедневном спецпроекте «Биржа торгов».
Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на аукционы право торговли в четырех киосках в Зеленограде и одном киоске в Южном Бутове.
Предпринимателям предложено побороться на электронных торгах за возможность открыть точку продажи мороженого в районах с активным пешеходным трафиком.
Площадь каждого киоска составляет 6 квадратных метра. Стартовая стоимость ежемесячного платежа за право торговли – 7 200 рублей.
Киоски в Зеленограде располагаются на первых линиях вблизи жилых домов, киоск в ЮЗАО находится также на первой линии по дороге к ландшафтному парку «Южное Бутово».
Ознакомиться со всеми предложениями можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Нестационарные объекты».
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