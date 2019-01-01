На торги выставлены киоски в Зеленограде

Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на аукционы право торговли в четырех киосках в Зеленограде и одном киоске в Южном Бутове.

Предпринимателям предложено побороться на электронных торгах за возможность открыть точку продажи мороженого в районах с активным пешеходным трафиком.

Площадь каждого киоска составляет 6 квадратных метра. Стартовая стоимость ежемесячного платежа за право торговли – 7 200 рублей.

Киоски в Зеленограде располагаются на первых линиях вблизи жилых домов, киоск в ЮЗАО находится также на первой линии по дороге к ландшафтному парку «Южное Бутово».

Ознакомиться со всеми предложениями можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Нестационарные объекты».

