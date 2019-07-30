На территории бывшего «ЗиЛ» выставлены на продажу новые площади

На территории бывшего завода «ЗиЛ» в Москве появится многофункциональный комплекс, право на застройку получит новый собственник 100-процентной доли в уставном капитале ООО «Южнозаводское». Он будет определен путем аукциона.

Организатором аукциона - публичное акционерное общество «Завод имени И.А.Лихачева» (АМО ЗИЛ). Оператором торгов является Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Как заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, победитель торгов получит во владение сразу четыре объекта. Их стартовая цена на аукционе - 741,9 млн рублей.

Руководитель департамента отметил, что победитель конкурса сможет построить многофункциональный комплекс площадью более 62 тысяч квадратных метров, а сама площадка находится в удобном месте - в 5 минутах ходьбы от станции МЦК «ЗИЛ».

Как отметил генеральный директор УК SVN Павел Люлин, в Москве в пределах ТТК осталось не так много участков под застройку без обременений и ограничений, поэтому каждый из них привлекает повышенное внимание девелоперов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 сентября 2019 года, сами торги пройдут 12 сентября.

