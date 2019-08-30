На столичные торги выставили два «бесценных» здания

Нежилые здания, расположенные в Центральном и Северном административных округах, выставлены на городские аукционы без объявления цены.

Инвесторы могут приобрести два лота. Первый из них площадью 2,7 тысяч квадратных метров расположен в Басманном районе по адресу: Волховский переулок, владение 11. Лот представляет собой нежилое одноэтажное здание с трехэтажным паркингом. Общая площадь объекта со свободным назначением – 2,7 тысячи рублей.

Второй лот находится на Бескудниковском переулке, в доме 1, строении 1. Это крупный объект площадью 18,5 тысяч квадратных метров. Здание имеет четыре этажа, три из которых отводятся на подземный паркинг.

Оба здания оборудованы всеми необходимыми инженерными коммуникациями.

Выставленные на торги лоты обладают рядом преимуществ, одно из которых – выбранный способ реализации, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Здания с паркингами выставлены на продажу без объявления цены. Это уникальный способ, в котором начальная стоимость продажи определена не организатором торгов, а покупателями, которые допущены к участию. Победителями в таких аукционах становятся участники, предложившие лучшую цену с учетом экономической целесообразности каждой заявки», - отметил Геннадий Дёгтев.

Он добавил, что также оба здания имеют хорошее расположение. Здание на Бескудниковском переулке находится рядом с парком имени Святослава Фёдорова, в окружении жилых домов. Лот на Волховском переулке располагается в центре города, в районе с большим количеством бизнес-центров и других объектов притяжения.

Прием заявок на участие в торгах за оба лота ведется до 2 сентября 2019 года. Торги состоятся 4 сентября.

Напомним, продажа городского имущества без объявления цены проводится в соответствии с 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением Правительства РФ №860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

