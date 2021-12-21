На северо-востоке Москвы можно купить нежилое помещение через аукцион

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения в восточном административном округе столицы.

Объект находится в подвале и на первом этаже пятиэтажного жилого дома на Измайловском проспекте, 119. Общая площадь 366 кв. м. Отдельный вход. Коммуникации в наличии. Начальная стоимость 37 млн 979 тысяч рублей. Приём заявок до 8 февраля следующего года.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

