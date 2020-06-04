На открытые торги выставлены 12 нежилых помещений в Зеленограде

На открытые торги по программе льготной аренды для малого и среднего бизнеса выставлены 12 нежилых помещений свободного назначения в Зеленограде. Площадь объектов от 12 до более чем 250 квадратных метров. Начальная цена за аренду лотов варьируется от 1000 до 4750 рублей за кв.м в год.

Больше всего предложений в районе Старое Крюково здесь на торги выставлено 4 помещения. В районе Крюково для льготной аренды доступны 3 лота. По 2 помещения в районах Матушкино и Савёлки, и один объект - в районе Силино.

Организатор торгов — Департамент города Москвы по конкурентной политике. Подробности на инвестиционном портале города Москвы.

