На Московском Урбанистическом форуме расскажут о цифровизации в Москве

Московская торгово-промышленная палата(МТПП) в рамках Московского Урбанистического Форума 5 июля проведет несколько панельных дискуссий. Одна из них посвящена актуальной теме цифровых технологий.

Как рассказал НСН советник президента МТПП Владислав Киселев, цифровизация меняет жизнь в городе, потому что используется уже почти во всех сферах жизни – от повседневных задач до международного средства деловой коммуникации.

«Будут представлены самые разные направления и сферы. От крупных проектов, таких как созданная МТПП площадка "Бизнес маркет", заканчивая приложениями по вызову такси, приложениями для жителей, которые для них создают УК. Поскольку цифровизация сегодня входит во все сферы нашей жизни, мы постарались максимально, насколько это возможно представить их на нашей панельной дискуссии, будет даже руководитель нашей гильдии промышленного дизайна рассказывать о том, как цифровизация приходит в промышленный дизайн», - пояснил Киселев.

Добавим, Московский Урбанистический будет проходить 4-7 июля в парке «Зарядье». Его тема: «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Спикерами форума станут зам.генсекретаря ООН Маймуна Мохд Шариф, мэр Москвы Сергей Собянин, мэры Рима, Анкары, Куала-Лумпура.

