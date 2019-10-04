На инвестиционном баттле расскажут об объектах московской недвижимости

В Москве состоится так называемый инвестиционный баттл «Помещения для смелых бизнес-идей», в рамках мероприятия будут представлены столичные объекты недвижимости для стрит-ретейла.

Участники мероприятия из числа представителей малого и среднего бизнеса смогут узнать, как запустить успешный бизнес-проект путем покупки городской недвижимости, каким образом поучаствовать в торгах и как на них победить.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что разнообразные предложения по городской недвижимости сегодня интересны не только крупным инвесторам.

Инвестиционный баттл «Помещения для смелых бизнес-идей» пройдет 9 октября в пространстве Cabinet Lounge. Мероприятие начнется в 10:00. Участие бесплатное, однако требуется предварительная регистрация на сайте mos-tender.com.

