На фестивале «Нашествие» появится еще одна сцена

На юбилейном фестивале «НАШЕСТВИЕ-2019», который пройдет в Большом Завидове 19, 20 и 21 июля, впервые появится сцена, названная в честь одной из самых прогрессивных интернет-радиостанций - ULTRA. К коллективам, которые на ней выступят, добавилось еще несколько ярких имен. Это группы «4 апреля», «Заточка», «Моды» и Jane Air

«Я хотел бы сказать, что для нас это - большая честь, мы с удовольствием сыграем на юбилее фестиваля «НАШЕСТВИЕ». Конечно, мы сыграем все наши главные песни, главные хиты, сыграем песни, которые знают слушатели «НАШЕго радио», наверняка сыграем новые песни (это будут песни, специально отобранные для фестиваля). Это будет мощный, роковый сет. Конечно, не обойдется без сюрпризов, но я не хотел бы сейчас рассказывать о них по двум причинам. Во-первых, потому, что сюрприз должен оставаться сюрпризом. Во-вторых, мы еще не до конца все придумали и именно этим занимаемся в данный момент», - рассказал музыкант «Модов» Фил Кружков.

«Мы исполним лучшие треки с дебютного альбома «Грязное дельце», а также пару песен с альбома, который мы готовим к выпуску в этом году. Над ним сейчас и ведётся усиленная работа. Это «НАШЕСТВИЕ» будет для нашей группы первым, поэтому мы собираемся повеселиться как следует, и надеемся, что присутствующие кайфанут вместе с нами», - в свою очередь сказали участники группы «Заточка», для которой этот фестиваль будет первым.

А на главной сцене фестиваля выступит новый проект Алексея Горшенева, который так и называется - «Проект Горшенев».

«Специально для фестиваля будет подготовлена программа, включающая как новые песни «Проекта Горшенев», так и полюбившиеся фанатам боевики группы «Кукрыниксы», - сообщили участники коллектива.

На «НАШЕСТВИИ 2019» выступят: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Сергей Бобунец, Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Anacondaz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, MORDOR, Бригадный подряд, Эпидемия, Кирпичи, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнёт Ель, [AMATORY], Jane Air, Монгол Шуудан, ##### (5 DIEZ), Моды, Casual, LASCALA, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, Catharsis, ORIGAMI, Аркона, Казускома, кис-кис и многие-многие другие.

Все подробности о фестивале «НАШЕСТВИЕ 2019» - на сайте nashestvie.ru, в эфире НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции.