МТПП разработала стандарты для соцориентированного бизнеса

В МТПП разрабатывают стандарты отчетности для социально ориентированного бизнеса. Речь идет о малом и среднем бизнесе, а также о некоммерческом секторе.

Международные стандарты по нефинансовой отчетности мало адаптированы для предприятий МСБ. У таких компаний не хватает ни ресурсов, ни возможностей для формирования такой отчетности, которая показывала бы, что компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

Об этом рассказала сопредседатель Гильдии устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности и социального предпринимательства Московской торгово-промышленной палаты Ирина Линник на шестом ежегодном форуме КСО, который прошел сегодня в Москве.

«Гильдия устойчивого развития как раз и поставила перед собой задачу по формированию таких стандартов, которые были бы удобны бизнесу и позволили им отчитываться и встраиваться в цепочки ответственных поставщиков крупных компаний и корпоратов», - сообщила она.

