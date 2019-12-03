МТПП расширит сотрудничество с бизнесменами Эквадора

В Московской торгово-промышленной палате состоялась встреча президента МТПП Владимира Платонова и Президента торговой палаты «Россия-Эквадор» Патрисио Чавеса. Владимир Платонов рассказал о работе Московской ТПП в сфере развития предпринимательской деятельности, а также о проектах палаты. Среди них – работа с выпускниками российских вузов в рамках Международного клуба работодателей, электронная площадка «Бизнес-маркет», содействие членам гильдий палаты, желающим участвовать в международных выставках. Как рассказал в эфире НСН советник президента МТПП Владислав Киселёв, принимавший участие во встрече, Эквадор традиционно лидирует среди стран Латинской Америки по числу студентов, обучающихся в России.

«Президенты двух палат договорились совместно оказывать поддержку развитию данного направления. Кроме того, стороны отметили, что заинтересованы в сотрудничестве в самых разных сферах. Это не только традиционный импорт бананов, роз, креветок и тунца из Эквадора, но и добыча полезных ископаемых, развитие туризма, медицина, робототехника, и ряд других. Россия представляет для Эквадора стратегическое значение. В Эквадоре огромное количество предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве с Россией», - сказал он.

Стороны также обсудили перспективы заявки Москвы на проведение Всемирного конгресса торговых палат в Москве в 2023 году.

