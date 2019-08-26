МТПП приняла в бизнес-сообщество более 50 новых предпринимателей

В Московской торгово-промышленной палате торжественно вручили удостоверения предпринимателям, пожелавшим вступить в бизнес-сообщество. Заявки на членство в МТПП принимаются постоянно. Только в течение этого летнего сезона палата пополнилась 50 новыми членами, заявил вице-президент МТПП Александр Крутов.

«Управление по работе с членами МТПП занимается и решением прикладных задач, что позволяет вашим компаниям достигать наилучших результатов. Мы ведем реестр надежных партнеров: выдаем специальный документ, где говорится, что ваша деятельность проверена экспертами МТПП. Это добровольная инициатива, но она позволяет предпринимателю усилить свои позиции на рынке. И если компания претендует на госсзаказ или участвует в коммерческом тендере, то такой документ выделяет ее на фоне конкурентов», - рассказал он.

В МТПП вступают в частности и для того, чтобы повысить профессиональные навыки. Член правления Молодёжной финансовой лиги Кристина Заболоцкая, одна из новых членов палаты, рассказала, зачем вступила в МТПП вместе со своей командой. Совместно с действующими молодыми предпринимателями палаты и её руководством она создаёт новую Гильдию молодых предпринимателей, с помощью которой планирует продвигать молодежное предпринимательство в городе.

«Это большой перечень партнёров, экспертов, наставников, которые могут помочь молодым предпринимателям, поделиться с ними опытом, знаниями, идеями умениями. И оградить, возможно от каких-то ошибок, которые встречались на их пути. Ну, и, возможно, какие-то проекты заинтересуются найти себе молодых руководителей проектов и партнёров будущих с собственными небольшими предприятиями для компаний, которые являются либо партнёрами либо членами палаты», - пояснила она.

Напомню, чтобы создать новую Гильдию в МТПП необходимо подать ходатайство от десяти компаний из одной профессиональной сферы. Частнопрактикующий юрист Дмитрий Пушкарский вступил в давно и успешно работающую Гильдию по вопросам разрешения долговых споров и укрепления платежной дисциплины. Он отметил, что это даст возможность найти надёжных контрагентов и внести свой вклад посильный в укрепление платёжной дисциплины предпринимателей.

К бизнес-сообществу считают выгодным присоединиться не только молодые предприниматели, но и опытные игроки рынка. Так, к Гильдии по промышленной и инвестиционной политике присоединилась фирма «Биотекфарм». Поскольку эти предприниматели на рынке около 20 лет, их пригласили в качестве экспертов. Мария Капуркина, директор по маркетингу ООО «Биотекфарм» рассказала НСН о том, как она видит свою работу в палате.

«Мы сможет тут отстаивать свои интересы, своей компании и родственных нам компаний, которые тоже занимаются производством перевязочных средств в России. Мы надеемся приобрести новые связи – деловые и взаимовыгодные», заключила она.

Напомню, что сейчас в Московской торгово-промышленной палате отраслевые интересы представляют 18 гильдий и 39 комитетов.

