Москве требуются подрядчики для озеленения парков

Столичные власти проведут 16 аукционов на выполнение работ по озеленению парков Москвы. Принять участие в этих закупках смогут представители малого и среднего бизнеса. Стоимость процедур составит от трех до девяти миллионов рублей. О закупках в ближайшее время объявит ГКУ «Дирекция Департамента природопользования и охраны окружающей среды».

В связи с этим, Департамент города Москвы по конкурентной политике организует встречу потенциальных исполнителей с заказчиком работ. На мероприятии расскажут о нюансах процедур по озеленению нескольких особо охраняемых природных зон, заказников, парков и скверов.