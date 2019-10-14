Москве требуются подрядчики для озеленения парков
Столичные власти проведут 16 аукционов на выполнение работ по озеленению парков Москвы. Принять участие в этих закупках смогут представители малого и среднего бизнеса. Стоимость процедур составит от трех до девяти миллионов рублей. О закупках в ближайшее время объявит ГКУ «Дирекция Департамента природопользования и охраны окружающей среды».
В связи с этим, Департамент города Москвы по конкурентной политике организует встречу потенциальных исполнителей с заказчиком работ. На мероприятии расскажут о нюансах процедур по озеленению нескольких особо охраняемых природных зон, заказников, парков и скверов.
Закупки будут проводиться в рамках программы «Наше дерево» отметил в эфире НСН руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Публичное представление – уникальный формат, созданный для информирования потенциальных исполнителей о той или иной процедуре. Такие мероприятия полезны для тех, кто только задумывается о возможности сотрудничества с городскими заказчиками, а заодно и для тех, кто уже давно работает на этом рынке, но который хотел бы получить ответы на свои вопросы напрямую от тех, кто занимается составлением всей лотовой документации», - сказал Дёгтев.
Мероприятие состоится в Московской торгово-промышленной палате 16 октября в 10 часов. Принять участие можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте.
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