В Москве на торги выставили деревянное здание XIX века

Департамент Москвы по конкурентной политике выставил на электронные торги право аренды двухэтажного здания в Хамовниках - объекта культурного наследия регионального значения. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 мая 2020 года, сами торги пройдут 14 мая 2020 года.

Двухэтажное здание свободного назначения площадью 340,8 кв. м построено в 1880-е годы. Оно было жилым домом ремесленно-технического училища Общества распространения технических зданий. Сегодня его адрес: Большой Саввинский переулок, дом 8, строение 5.

Здание представляет собой яркий образец деревянного зодчества, сохранившегося на территории столицы, отметил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Здание на Большом Саввинском переулке построено в XIX веке и считается ярким представителем своей эпохи. Крыша, композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая уникальные наличники на окнах – все это выполнено в оригинальном стиле 1880-х годов. Сегодня зданию присвоен статус объекта культурного наследия, что накладывает определенные обязательства на будущего собственника. Например, ему предстоит проводить работы, поддерживающие здание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, обеспечить неизменность внешнего облика здания», - уточнил Щербаков.

В здание проведены централизованное водоснабжение и канализация. Высота потолков составляет от 2,2 м на втором этаже и до 2,8 м в подвале. Стартовая ставка аренды составляет 6,4 миллиона рублей, договор будет заключен на 10 лет.

