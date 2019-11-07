Здание в центре Москвы продали под детский сад за 1 рубль





Департамент Москвы по конкурентной политике провел аукцион по продаже здание в центре столицы по программе «рубль за квадратный метр». В двухэтажном строении на Гольяновской улице площадью около 950 кв. м будет создан «финский» детский сад.

По словам заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова «Рубль за квадратный метр» - одна из самых востребованных инициатив московского правительства.

««Финский» детский сад станет 36-м объектом, реализованным по этой программе. В среднем, в аукционах принимает участие от двух до четырех компаний. Средний уровень конкуренции связан с условиями, которые необходимо выполнить для получения льгот», - отметил чиновник.

С победителем аукциона, которым признано частное дошкольное образовательное учреждение «1 Первый Детский», после выполнения всех условий программы будет заключен договор аренды на 49 лет.

На право аренды претендовали два участника, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«В ходе торгов стартовая цена лота возросла в полтора раза – до 7 миллионов рублей. Двухэтажное здание площадью 947,1 квадратных метров находится в Басманном районе в центре Москвы, рядом с Семеновской набережной. Расположение здания очень удачное - ближайшая станция метро «Электрозаводская» находится менее чем в 10 минутах ходьбы», - уточнил он.

Представитель компании «1 Первый Детский» Юрий Василенко заявил, что они и впредь будут принимать участие в таких аукционах. По его словам, компания имеет опыт открытия образовательных учреждений в Нижегородской области. В планах - открытие филиалов в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Самаре.

«Льготная программа «рубль за квадратный метр» предоставила нам возможность получить двухэтажное здание под открытие частного детского сада. Выбор объекта на Гольяновской улице был обусловлен наличием прилегающей к детскому саду территории. Мы планируем открытие частного детского сада с финским подходом к воспитанию детей, в основе которого - упор на здоровье. Кроме того, обучающие занятия для детей будут проходить по программе международного бакалавриата (IB). Весь процесс обучения будет проводиться в интерактивной форме», - сказал Василенко.

В настоящий момент на городские аукционы выставлены два объекта по льготной программе «рубль за квадратный метр». Посмотреть доступные варианты можно на инвестиционном портале города Москвы.

