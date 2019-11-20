Москва увеличит присутствие бизнеса на семи социально-значимых рынках

Расширить список товарных рынков, определённых пятилетним планом развития конкуренции, планирует российская столица. Об этом стало известно на отраслевой конференции «Контрактная система столицы: Вектор перемен».

Москва и ФАС вместе утвердили новую дорожную карту по содействию конкуренции в городе до 2022 года. Об этом рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«По стандарту, определённому до 2020 года, где речь шла о развитии конкуренции на 33 рынках, столица уже выполнила показатели по абсолютному большинству направлений. В обновленный список вошли ещё семь социально-значимых рынков. Среди них – рынки вычислительной техники и программного обеспечения, медицинского и свето-технического оборудования, рынки полиграфии и печати, транспортных и клининговых услуг», — рассказал Дёгтев.

Содействие развитию конкуренции будет выражено в снижении доли участия государства в экономике, отметил чиновник.

«До 2022 года будет проведена целая серия мероприятий, позволяющая увеличить на этих рынках долю частных организаций и, тем самым, повысить уровень конкуренции», — отметил он.

Напомним, ранее Москва уже отчиталась об увеличении присутствия бизнеса в 4,5 раза на рынке благоустройства, сбора и утилизации отходов, в 3,5 раза – на рынке отдыха и оздоровления детей, в полтора раза – на рынке розничной торговли лекарственными препаратами. Кроме того, столица стала одним из трёх регионов России, где план развития конкуренции выполнен более чем на 90%.

