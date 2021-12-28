Москва усиливает социальную ориентированность госзакупок

Российская столица расширяет участие малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в государственных закупках.

Контракты на сумму до 20 млн рублей Москва отныне будет заключать только с представителями малого бизнеса и социально ориентированными некоммерческими организациями. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. Таким образом, город предоставит больше возможностей по участию в закупках для государственных нужд представителям этих категорий поставщиков.

Согласно постановлению столичного мэра, начальная максимальная цена, по которой закупки в обязательном порядке осуществляются с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций увеличена сразу почти в 7 раз - с 3 до 20 млн рублей.

Кроме того, постановление вносит ряд изменений в Положение о системе государственных закупок города Москвы. Это было необходимо сделать, чтобы его нормы соответствовали Федеральному закону от 5 сентября 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно статистике, в этом году в госзакупках в Москве приняли участие около 40 тысяч субъектов малого предпринимательства. Город приобрел у них почти половину необходимых товаров и услуг. В список наиболее популярных категорий вошли строительные, хозяйственные и медицинские товары, а также бытовая техника.

По итогам текущего года российская столица уже 16 год подряд заняла лидирующую позицию в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Не в последнюю очередь успех обеспечен плодотворной работой с поставщиками, поддержкой среднего и малого предпринимательства. По данным правительства города, за последние 10 лет заказчики Москвы сэкономили на торгах по госзакупкам свыше 1 трлн рублей. При этом конкурентность выросла вдвое.

Прозрачность закупок обеспечивают несколько факторов. Среди них оптимизация документации, увеличение уровня конкуренции, эффективное использование денежных средств из городского бюджета. Развитием и стимулированием конкуренции занимается департамент города Москвы по конкурентной политике. Он создаёт и обеспечивает понятные и прозрачные правила проведения торгов. Также столица продолжает совершенствовать работу портала поставщиков, с помощью которого доступно заключение контрактов с юридическими лицами, самозанятыми и индивидуальными предпринимателями.

