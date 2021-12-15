Москва сохранила лидерство в «Национальном рейтинге прозрачности закупок». По итогам 2021 года столица заняла первую строчку. В мэрии считают, что процессы, связанные с закупками, за последние годы стали понятны благодаря просветительской работе с поставщиками и поддержке малого бизнеса.

Как рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, ещё 10 лет назад в госзакупках преимущественно участвовали юридические лица и крупные компании. Сегодня в них принимают участие не только малый бизнес, но и самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели. «За последние 10 лет общая сумма контрактов, заключенных с ними, составила 2 трлн рублей», — сообщил Щербаков.

В мэрии также уточнили, что Москва ведёт большую работу по созданию удобных условий для участия в закупках, в том числе по оптимизации комплекта необходимых документов и совершенствованию Портала поставщиков. Возможности этого Портала позволяют заключать контракты с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Это, в свою очередь, положительно влияет на развитие предпринимательства и расширяет выбор для заказчика, уверены чиновники.

Постоянная работа над улучшением закупочных процессов и просветительская работа с поставщиками привели к тому, что общий объём экономии средств московских заказчиков на торгах по госзакупкам за 10 лет превысил трлн рублей. При этом уровень конкуренции между предпринимателями увеличился почти в 2 раза.

Одним из факторов, который способствует повышению конкуренции и позволяет проводить закупочные процедуры прозрачно, является использование единых стандартов. Так, с 2015 года Москва занимается утверждением типовых документов и единых требований по наиболее востребованным предметам закупок. Это привело к тому, что сама процедура стала абсолютно понятной для всех участников, а бюджетные средства используются гораздо эффективней.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за 5 лет количество процедур, проведенных с использованием типовой документации, увеличилось в 6 раз. Сумма контрактов выросла в 5 раз и достигла в этом году 520 млрд рублей.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» - это независимый, негосударственный исследовательский аналитический центр. Уже 16 лет он занимается экономическим и правовым анализом российского рынка корпоративных и государственных закупок. Составители рейтинга уверены в том, что результаты их исследований позволяют проследить динамику состояния системы госзаказа в стране и дать конкретные цифры финансовых потерь государства.

Также система позволяет проводить мониторинг участия в процессах представителей малого и среднего бизнеса и следить за распределением госзаказа по видам экономической деятельности. Национальный рейтинг прозрачности закупок оценивает претендентов по 40 критериям, где особое внимание уделяется использованию современных инструментов и способам поддержки среднего и малого бизнеса.

