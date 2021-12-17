Москва сэкономила благодаря мини-аукционам более 5 млрд рублей в 2021 году

Мини-аукционы помогли столичному бюджету существенно сэкономить. За текущий год на портале поставщиков было опубликовано более 200 тысяч котировочных сессий, это примерно на треть больше, чем в 2020-м. Сумма экономии, достигнутой в ходе сессий, в этом году превысила 5,5 миллиарда рублей.

Котировочные сессии представляют собой мини-аукционы, которые проводятся путем последовательного снижения участниками начальной максимальной цены контракта. Величину шага определяет заказчик при публикации закупки. По итогам побеждает поставщик, сделавший наименьшую ставку, то есть предложивший свой товар, работу или услугу по самой низкой цене.

Как сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, только за этот год на Портале поставщиков было опубликовано котировочных сессий на сумму свыше 40 млрд рублей. В прошлом году сумма составляла почти 20 миллиардов.

«Применение заказчиками котировочных сессий способствует развитию конкуренции и росту экономии бюджетных средств», – подчеркнул Щербаков.

Инструменты столичного портала поставщиков позволяют заключать контракты как с юридическими лицами, так и с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Это не только положительно влияет на развитие предпринимательства, но и расширяет выбор для заказчика.

Как отметили специалисты столичного департамента информационных технологий, интерфейс сессий адаптирован под мобильные устройства: таким образом, поставщики могут еще более оперативно реагировать на изменения ставок.

До 2017 года механизма котировочных сессий не существовало. Заказчики сами выбирали поставщика и работали с ним напрямую по его цене. Теперь, если заказчик публикует закупку, о его потребности узнают все поставщики данных товаров, работ и услуг, подписанные на рассылку.

Через котировочные сессии проводятся закупки до 3 млн рублей. Главные плюсы данного механизма — прозрачность и оперативность. Котировочная сессия может длиться 3, 6 или 24 часа, а заключение контракта по ее итогам в среднем происходит за 2–3 дня. Ежедневно на Портале публикуется порядка 500 котировочных сессий. Все условия их проведения утверждены регламентом.

Ранее сообщалось, что на московском портале поставщиков заработал новый сервис. Он позволяет предпринимателям использовать каталог своей продукции на площадке «Росэлторг» для закупок малого объема на сумму до трех млн рублей. Это дает возможность участвовать в закупках, не создавая новый каталог.

При этом предприниматель может следить за ходом закупки в личном кабинете. Поставщику придется совершить на электронной площадке всего два действия — подтвердить загрузку позиций каталога своей продукции и поставить электронную подпись, а также, в случае победы на торгах, подписать контракт.

