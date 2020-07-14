Москва сдаст в аренду помещение в доме, где жили родители жены Бунина

В сегодняшнем материале расскажем про доходный дом на Поварской улице построенный в 1914 году архитектором Ольгердом Густовичем Пиотровичем для московского домовладельца Ивана Степановича Баскакова. Массивное шестиэтажное здание решено в неоклассическом стиле. Серый фасад и немногочисленные детали лепного декора, стилизованные под московский классицизм, создают основательный вид солидного доходного дома. Два боковых ризалита украшены полукруглыми балконами на последнем этаже поддерживаемые розетками. В центре двухэтажный эркер опирается на легкий балкон, идущий вдоль второго этажа центра фасада. Главный вход оформлен полукруглым эркером портала.

Существующий дом – последний адрес писателя Ивана Бунина до эмиграции. На первом этаже, в квартире №2, жили родители его жены Веры Николаевны Муромцевой. Бунины приехали сюда 26 октября 1917 года, и прожили в этой квартире самые тревожные дни революции в Москве. 21 мая 1918 года чета Буниных уехала отсюда в Одессу, а потом в эмиграцию через Константинополь в Париж. Позже по дневниковым записям Иван Бунин напишет книгу «Окаянные дни» о том, что творилось в Москве в эти страшные дни. «Великолепные дома возле нас (на Поварской) реквизируются один за одним. Из них вывозят и вывозят куда-то мебель, ковры, картины, цветы, растения - нынче весь день стояла на возу возле подъезда большая пальма, вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная. И все привозят, внедряют в эти дома, долженствующие быть какими-то "правительственными" учреждениями, мебель новую, конторскую... Неужели так уверены в своем долгом и прочном существовании?» В 1993 году на стене дома установлена мемориальная доска, исполненная скульптором Г.И. Правоторовым и художником-архитектором С.И. Смирновым.

В 1920-е годы в доме жил писатель Борис Пильняк, осужденный в 1938 году и приговоренный к смертной казни по сфабрикованному обвинению в шпионаже в пользу Японии. С 1938 по 1975 год его книги не издавались в Советском Союзе, несмотря на то, что уже в 1956 году Борис Андреевич был посмертно реабилитирован.

Город сдаст в аренду на 10 лет помещение площадью почти 30 кв.м. в дореволюционном здании по адресу Поварская улица, дом 26 Объект находится в престижной локации, между Бульварным и Садовым кольцом, недалеко улица Новый Арбат. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Нежилое помещение находится на 1 этаже и имеет свободной функциональное назначение. Начальная цена торгов – немногим более 770 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 28 августа, торги пройдут 3 сентября.

Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Подробности на инвестиционном портале города Москвы.

