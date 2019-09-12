Шесть новых парковок появится в Долгопрудном к открытию МЦД-1

Шесть новых парковок на более чем 700 машино-мест появится в подмосковном городе Долгопрудный к открытию первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) «Одинцово — Лобня». Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

По данным издания, в настоящее время ведутся работы по ремонту дорог у пяти железнодорожных станций, где планируется разместить парковки. Отмечается, что у станции Долгопрудная и у станции Водники парковки уже установлены.

Открытие МЦД-1 ожидается в ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что пересадка с МЦД на метро будет бесплатной.







