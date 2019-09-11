На 11 парковках Москвы появится контрольно-пропускной режим
Москва объявила закупку на поставку парковочного оборудования для плоскостных парковок закрытого типа и для парковок вблизи транспортно-пересадочных узлов. Заказчиком выступает ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства». Начальная цена контракта составляет 314 миллионов рублей.
Ожидается, что оборудование появится на 11 плоскостных парковках закрытого типа по адресам: Филатов луг, Прокшино, Коммунарка (Столбово), Говорово, ТПУ Соколина гора на земельном участке вдоль 1-ой улицы Измайловского, вблизи станции МЦК «Измайлово» и др.
«В состав закупаемых комплектов входят стойки въезда и выезда, автоматический шлагбаум, камеры распознавания автомобильных знаков и фотофиксации нарушений, терминал оплаты, поддерживающий как наличные, так и безналичные способы оплаты, а также все необходимое для их функционирования техническое оборудование. Установка таких комплексов позволит создать удобную парковочную инфраструктуру для всех автомобилистов, использующих парковки закрытого типа», - отметил начальник контрактной службы ГКУ «АМПП» Александр Комков.
Победитель электронного аукциона должен будет не только поставить комплекты, но и интегрировать их в информационную систему.
«25 комплектов оборудования будут установлены на территории плоскостных парковок закрытого типа и на парковках вблизи ТПУ. В общей сложности контрольно-пропускной режим с их помощью будет обеспечиваться на 11 таких парковках столицы. Учитывая, что аукционной документацией предусмотрено своевременное подключение оборудования к существующей информационной системе, пользователи городских парковок закрытого типа не заметят никаких неудобств при их использовании», - подчеркнул руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Ранее заказчик проводил аналогичную процедуру два года назад, но объем закупаемой продукции был в два раза меньше, отметил Дёгтев. Выполнить все работы победитель будет обязан за 360 дней с момента заключения контракта.
Закупка будет опубликована в ближайшее время.
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