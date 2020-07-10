Москва проведет вебинар для бизнеса

Департамент Москвы по конкурентной политике регулярно проводит онлайн-мероприятия по теме закупок и земельно-имущественных торгов для поставщиков, предпринимателей и инвесторов. Во втором квартале 2020 года состоялось 33 вебинара, где дистанционное обучение прошли почти 5000 человек.

Этим летом Департаментом по конкурентной политике была организована «Школа инвестора онлайн: от А до Я», в рамках которой запланировано пять образовательных вебинаров.

Ближайшее мероприятие в рамках «Школы» на тему земельно-имущественных торгов состоится 23 июля 2020 года, участникам расскажут «Как купить машино-место у города?» и о том, какие форматы продажи мест для парковки автомобилей существуют в столице.

Еще два мероприятия запланированы в августе: 6 августа 2020 года пройдет встреча на тему «Как арендовать нестационарный торговый объект?». Специалисты расскажут о том, какие виды нестационарных торговых объектов можно арендовать через открытые аукционы, на каких условиях с победителями торгов заключаются договоры аренды. 20 августа 2020 года можно будет узнать «Как арендовать земельный участок на городских аукционах?». Специалисты расскажут, участки под какие цели и с каким назначением можно найти на Инвестиционном портале города Москвы, а также о том, что нужно знать, чтобы победить в «земельном» аукционе.

Представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова сообщила, что обучение в формате вебинаров – важный инструмент для формирования открытости и прозрачности процедуры торгов.

«Прохождение данного курса будет полезно инвесторам, представителям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам. У слушателей будет возможность не только узнать о порядке участия в аукционах и обсудить нововведения законодательства, но и подробно разобрать процедуру проведения торгов», - рассказала она.

Для поставщиков, и заказчиков участвующих в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ запланирован онлайн-семинар о нововведениях на Портале Поставщиков, он состоится 22 июля. А 30 июля пройдет вебинар на тему «Контракт по 44-ФЗ: заключить, исполнить, не нарушить». Участие во всех мероприятиях бесплатное. Выбрать тему и зарегистрироваться на участие можно на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике. Запись каждой встречи доступна на ютуб-канале Департамента в любое удобное время.

