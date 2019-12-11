Интерес столичных инвесторов к аренде городской земли возрос в пять раз

В пять раз увеличилось количество заявок, которые были поданы на участие в городских торгах за право аренды земельных участков из имущественной казны Москвы. Такие данные были получены в сравнении с прошлым годом. Организатором аукционов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что анализ предварительных итогов этого года показал, что «земельные» аукционы стали одними из наиболее востребованных в этом году. По его словам, количество земельных аукционов увеличилось лишь в два раза, тем временем как их участников стало больше в пять раз. В этом году их количество достигло 280 человек.

«По итогам аукционов этого года победители возведут на городских земельных участках 241 тысячу квадратных метров недвижимости. Такие высокие показатели связаны, во-первых, с большим количеством предложений от города. Во-вторых, с масштабной информационной кампанией, направленной на популяризацию городских аукционов и возможностью инвестировать в активы столицы. Для инвесторов на регулярной основе проходят роуд-шоу, на которых эксперты рынка, органы исполнительной власти представляют новые объекты, выставленные на торги, а также рассказывают об успешном опыте инвестирования», - объяснил Ефимов.

Наибольшей популярностью, также, как и в прошлом году, пользуются земельные участки под строительство объектов индивидуального жилищного строительства. С начала года прошло 43 аукциона. В них приняли участие 130 участников. Как сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, в «земельных» аукционах участвуют предприниматели, которые готовы строить объекты различного назначения. Он уточнил, что участие в таких городских торгах предоставляет победителям возможность арендовать земельный участок, на территории которого в дальнейшем можно возвести как коммерческую, так и жилую недвижимость.

«Большое рaзнообрaзие столичных лотов, рaсположенных в рaзных локaциях, позволяет учaствовaть в торгaх кaк крупным инвесторaм, тaк и, нaпример, физическим лицaм. Средняя конкуренция при этом состaвляет 4 претендентa нa лот, этa цифрa тaкже увеличилaсь по отношению к прошлому году, когдa нa один объект претендовaли в среднем 2 учaстникa. По итогaм aукционов победители получaют возможности построить нa территории Москвы новые спорткомплексы, промышленные клaстеры, торговые и культурные центры и дaже новые жилые комплексы», - рассказал Дёгтев.

Самыми высококонкурентными торгами этого года была названа сделка по аренде участка под индивидуальное жилищное строительство в деревне Ожигово. На него претендовали 15 участников. Также в число ключевых торгов этого года вошли аукционы за право строительства на городском земельном участке многофункционального комплекса на Дубравной улице и жилого дома в Зеленограде. На оба объекта претендовали по 13 участников.



