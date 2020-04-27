Москва онлайн расскажет, как расширить портфель заказов

В ходе обучающего онлайн-интенсива «Закупки: для тех, кто в теме» представителей бизнеса познакомят с существующими технологическими решениями, которые помогут расширить портфель заказов. Мероприятие состоится 21 и 22 апреля для предпринимателей, работающих на рынке госзаказа.

По словам руководителя Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, участникам интенсива расскажут о нововведениях контрактного законодательства и особенностях заключения контракта с единственным поставщиком. Особняком будет представлена работа на Портале поставщиков. Этот интернет-ресурс предназначен для работы с закупками малого объема и уже имеет всероссийское распространение. Лекторы расскажут, как при помощи Портала поставщиков увеличить каналы сбыта своего товара. При этом обучающий курс является совершенно бесплатным.