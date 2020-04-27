Москва онлайн расскажет, как расширить портфель заказов
В ходе обучающего онлайн-интенсива «Закупки: для тех, кто в теме» представителей бизнеса познакомят с существующими технологическими решениями, которые помогут расширить портфель заказов. Мероприятие состоится 21 и 22 апреля для предпринимателей, работающих на рынке госзаказа.
По словам руководителя Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, участникам интенсива расскажут о нововведениях контрактного законодательства и особенностях заключения контракта с единственным поставщиком. Особняком будет представлена работа на Портале поставщиков. Этот интернет-ресурс предназначен для работы с закупками малого объема и уже имеет всероссийское распространение. Лекторы расскажут, как при помощи Портала поставщиков увеличить каналы сбыта своего товара. При этом обучающий курс является совершенно бесплатным.
Ранее НСН сообщала, что на Портале поставщиков за первый квартал 2020 года с помощью инструмента котировочных сессий - упрощенных электронных аукционов было заключено 35 тысяч контрактов с малым и средним бизнесом. Это в полтора раза выше показателей за аналогичный период прошлого года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.
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