Московское метро запустило новый тематический поезд «Сила конкуренции»

В московском метро с декабря запустили новый тематический поезд «Сила конкуренции». Состав начал ходить на Арбатско-Покровской линии. Каждый из десяти вагонов посвящен одной из сфер жизни Москвы – экономике, здравоохранению, промышленности, бизнесу, культуре, технологиям, досугу. На стенах вагонов и на экранах размещены иллюстрации и тексты с рассказом о различных городских сервисах и программах.

Столичный метрополитен уделяет особое внимание тому, чтобы все тематические поезда для москвичей и гостей столицы были полезными и информативными. «Сила конкуренции» – уже 22 брендированный состав с начала года. Современные технологии позволили превратить вагоны в информационные центры. Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии 6 месяцев. За это время он перевезет около 2 млн человек.

Идея запуска тематического поезда появилась в департаменте города Москвы по конкурентной политике. По словам его руководителя Ивана Щербакова, состав наглядно показывает положительные изменения, которые происходят в городе благодаря развитию конкуренции, рассказывает о её преимуществах. Конкуренция может и должна быть честным соревнованием, которое помогает развиваться как отдельным людям, так и целым городам, подчеркнул глава департамента. Он рассчитывает, что поезд вдохновит кого-то на открытие собственного бизнеса или расширение уже существующего, а кто-то просто посмотрит на жизнь Москвы другими глазами.

Главной особенностью «Силы конкуренции» Щербаков назвал интерактивную квиз-игру, в ходе которой можно проверить и расширить свои знания о жизни современной столицы. Для участия в викторине необходимо будет пройти по указанным QR-кодам и ответить на 40 уникальных вопросов. Идею оценила гостья церемонии запуска поезда Елизавета Овдеенко, магистр клуба «Что? Где? Когда», двукратная обладательница «Хрустальной совы». По её словам, принимая участие в интеллектуальной игре, пассажиры тоже становятся своего рода конкурентами. Они начинают понимать, насколько хорошо или плохо по сравнению с другими ориентируются в сервисах города или в истории Москвы.



Последние десять лет в столице ведется системная работа по созданию необходимых условий для развития конкуренции и обеспечению открытости конкурсных процедур, сообщили в мэрии. Одним из инструментов для создания комфортной конкурентной среды стал московский портал поставщиков. Он уже объединяет более 240 тысяч предпринимателей из 39 российских регионов. За все время на Портале заключено более 460 тысяч контрактов.

