Московским метростроевцам найдут работу в других странах

Инжиниринговая компания «Мосинжпроект», являющаяся оператором программы развития московского метрополитена, и китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC) планируют создать совместное предприятие для строительства метро в других странах. Об этом НСН заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы договорились рассмотреть возможность создания совместного предприятия, так как сегодня мы накопили большие компетенции по строительству метро. И потенциально после 2021-22 года, когда основные объемы строительства метро будут закончены, мы сможем строить метро в других странах», – сказал Марат Хуснуллин.

Кроме того, по словам заместителя мэра, с китайскими партнёрами заключено соглашение о сотрудничестве с «Мосинжпроектом» в рамках программы строительства транспортно-пересадочных узлов, а также по обмену информационными технологиями в строительстве. В настоящее время компании сотрудничают в рамках строительства Большой кольцевой линии московского метро.



