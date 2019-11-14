«Московский предприниматель» стал призером Eventiada IPRA Golden World Awards
Программа «Московский предприниматель» столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития получила две награды премии Eventiada IPRA Golden World Awards. В номинации «Международные тренды в коммуникациях» проект завоевал серебро, а в конкурсе за право называться «Лучшим инновационным проектом с применением новых инструментов» - бронзу.
Eventiada IPRA Golden World Awards вручается с 2011 года и является одной из крупнейших международных премий Восточной Европы и Средней Азии в области коммуникаций.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что программу «Московский предприниматель» была запущена менее года назад. Ее целью является популяризация малого бизнеса.
«Проект включает в себя широкий спектр инструментов поддержки столичных предпринимателей, в том числе образовательные мероприятия, исследовательские программы, рекламную поддержку и многое другое», - сказал он.
Награждение участников премии прошло 12 ноября в Москве. Заявки в 2019 году были поданы из тринадцати стран мира: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Украины, Хорватии и Эстонии.
Всего в Москве зарегистрировано порядка 600 тыс. юридических лиц и более 350 индивидуальных предпринимателей (ИП), что составляет 14% от общего количества учтенных организаций в России.
С целью развития предпринимательской инициативы ранее в столице состоялась Московская неделя предпринимательства, где приняло участие 60 тыс. человек, а также Московский молодежный предпринимательский форум, посещаемость которого составила более 2 тыс. человек. Победителям премии «Прорыв года», которую учредил Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, обеспечили комплексную рекламную кампанию их проектов – размещено более 200 баннеров на лучших площадках столицы. А мероприятия по женскому предпринимательству «8 Марта» охватила около 19 млн. человек.
Также Департамент совместно с «Опорой России» провел исследование «Кто он? – Московский предприниматель», который показал, что 81% респондентов заинтересованы в сотрудничестве с городом, 95% - знакомы с городскими мерами поддержки бизнеса, а 18% - уже успели ими воспользоваться.
«Столичный бизнес непрерывно совершенствуется, а области применения инноваций открывают новые возможности для его развития», — уточнил Фурсин.
За последние пять лет количество предпринимателей, работающих в столице, увеличилось на 60%. При этом, 82% представителей бизнеса оценили свое состояние как хорошее или среднее.
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