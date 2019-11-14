«Московский предприниматель» стал призером Eventiada IPRA Golden World Awards

Программа «Московский предприниматель» столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития получила две награды премии Eventiada IPRA Golden World Awards. В номинации «Международные тренды в коммуникациях» проект завоевал серебро, а в конкурсе за право называться «Лучшим инновационным проектом с применением новых инструментов» - бронзу.

Eventiada IPRA Golden World Awards вручается с 2011 года и является одной из крупнейших международных премий Восточной Европы и Средней Азии в области коммуникаций.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что программу «Московский предприниматель» была запущена менее года назад. Ее целью является популяризация малого бизнеса.

«Проект включает в себя широкий спектр инструментов поддержки столичных предпринимателей, в том числе образовательные мероприятия, исследовательские программы, рекламную поддержку и многое другое», - сказал он.