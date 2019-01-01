Михаил Крапивной стал обладателем «Гран-при» премии «Прорыв года»

Победитель первой московской предпринимательской премии «Прорыв года» был объявлен 29 мая в рамках торжественной церемонии, посвященной Дню российского предпринимательства. Награду Михаилу Крапивному, основателю Man & Technologies lab, вручил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Премия «Прорыв Года», организованная Правительством Москвы в ответ на запрос предпринимательского сообщества, встретила живой отклик и поддержку в бизнес-среде– всего за полтора месяца было подано более 35 тысяч заявок. По итогам двух этапов квалификационного отбора, голосования 130 тыс. пользователей «Активного гражданина» и заседания экспертного совета Москва выбрала героев-предпринимателей в девяти номинациях. Первые восемь из них были объявлены в рамках Московского предпринимательского форума. Ими стали сооснователь и генеральный директор компании «Инноватикс-СК» Анатолий Кирсанов («Почетный стартап года»), генеральный директор «Бонтемпирест» Валентино Бонтемпи («Иностранный предприниматель года»), основатель и генеральный директор «Цифровые системы» Дмитрий Степаненко («Молодой предпринимать года»), основатель и руководитель сервиса «Бабушка на час» Наталия Линькова («Социально ответственный бизнес года»), генеральный директор компании «Биопродукт» Ирина Кузьмич («Возвращение года»), генеральный директор компании «Футбостарз» Руслан Баширов («Франшиза года»), генеральный директор компании «СМП» Герман Муравьев («Экспортер года») и генеральный директор «Пептоген» Татьяна Зубова («Мама – успешный предприниматель года»).

Победителем в главной номинации стал генеральный директор и основатель компании Man & Technologies lab Михаил Крапивной, создавший конструкторское бюро полного цикла. Бюро оказывает услуги в области промышленного дизайна, 3D-печати, прототипирования, а также современного производства. Уникальность проекта заключается в предоставлении услуг для всех сфер промышленности. В частности, в портфеле компании разработка шлема виртуальной реальности DEUS, который высоко оцененили представители американской технологической компании nVidia, победа в хакатоне по промышленному дизайну в номинации «Беспилотная авиация – 2018», а также работа с компанией SPLAT.

Всего в финал гран-при попали четыре предпринимателя. Компания Антона Бычковского «Интеллектуальные робот Системы» занимается внедрением роботизированных комплексов на промышленных предприятиях России и СНГ. Она прошла долгий путь от внедрения небольших комплексов, рассчитанных на производство ограниченной номенклатуры, до полного оснащения цехов гибкими комплексами, позволяющими производить широкий ряд продукции с использованием нескольких технологий сварки. Генеральный директор компании «ЕЮС» Андрей Голощапов развивает проект Европейской Юридической Службы. Среди ее успешных кейсов – бесплатный Мультиязычный центр поддержки болельщиков FansHotline24. Во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в России любой болельщик мог безвозмездно получить высококвалифицированную консультацию по телефону «горячей линии».

Компания «СЭЙГЛ» под руководством Александры Цветковой выпускает средства по уходу за кожей лица и тела с использованием инновационных формул под брендом Ansaligy, созданным Тиной Канделаки и Линдой Гусевой. Бренд уже успел завоевать любовь покупателей и даже выпустить инновационные патчи для мужчин. «В ходе Московской недели предпринимательства, которая буквально зарядила весь город духом стремления к новому и настоящим деловым энтузиазмом, в обсуждениях не раз всплывала тема героизма – готовности созидать, преодолевать и делиться с людьми плодами своих трудов. Премия «Прорыв года» поставила перед нами сложную задачу. Мы знали, что предпринимательская среда Москвы богата талантами и яркими проектами, но все-таки не ожидали, что и экспертам, и москвичам будет так трудно выбрать победителя. Мы очень благодарны всем, кто внес свой вклад в победу наших героев, проголосовав на портале «Активный гражданин». Искренне поздравляю всех обладателей премии и победителя в номинации «Гран-при»! Большое вам спасибо за то, что вы делаете!», – сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Подробнее о всех мероприятиях Московской недели предпринимательства и бесплатная регистрация - на сайте mnp2019.ru

