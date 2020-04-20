Московский инновационный кластер выйдет на площадку Портала поставщиков

Участникам Московского инновационного кластера теперь открыт электронный каталог Портала поставщиков. Так двухсторонняя интеграция расширит функционал обеих сторон – участники МИК смогут размещать информацию о своей продукции на единой витрине закупок столицы, в более удобной форме налаживать общение с предприятиями малого и среднего бизнеса, органами исполнительной власти. У Портала поставщиков расширятся возможности по привлечению новых участников, расширить каталог промышленной и инновационной продукции.

«Таким образом, площадки друг друга насыщают, развивая умные и удобные сервисы для пользователей», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Чтобы добавить товар пользователям платформы https://i.moscow/ достаточно будет заполнить форму и указать характеристики, информация автоматически появится на портале https://zakupki.mos.ru/.

«Мы постоянно совершенствуем функционал ИТ-платформы Кластера, чтобы делать его более удобным и полезным для участников МИК», - подчеркнул руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.