Московский инновационный кластер выйдет на площадку Портала поставщиков
Участникам Московского инновационного кластера теперь открыт электронный каталог Портала поставщиков. Так двухсторонняя интеграция расширит функционал обеих сторон – участники МИК смогут размещать информацию о своей продукции на единой витрине закупок столицы, в более удобной форме налаживать общение с предприятиями малого и среднего бизнеса, органами исполнительной власти. У Портала поставщиков расширятся возможности по привлечению новых участников, расширить каталог промышленной и инновационной продукции.
«Таким образом, площадки друг друга насыщают, развивая умные и удобные сервисы для пользователей», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Чтобы добавить товар пользователям платформы https://i.moscow/ достаточно будет заполнить форму и указать характеристики, информация автоматически появится на портале https://zakupki.mos.ru/.
«Мы постоянно совершенствуем функционал ИТ-платформы Кластера, чтобы делать его более удобным и полезным для участников МИК», - подчеркнул руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.
Тем временем заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что ежемесячно на Портале поставщиков регистрируется порядка 3 тыс предпринимателей, а интеграция ресурса с МИК позволит активнее развивать государственно-частное партнерство.
«Площадки, объединенные по принципу "единой точки входа", становятся более удобными для пользователей, упрощают процедуру участия в закупках и снимают еще один барьер для малого и среднего бизнеса. Сегодня по этой технологии с порталом поставщиков уже работают как B2B-площадки, так и электронные магазины», — рассказал Ефимов.
Портал поставщиков уже давно вышел за пределы столицы и является межрегиональным проектом, благодаря которому предприниматели из разных концов страны могут оптимизировать свои затраты, сократить издержки, а также расширить рынок сбыта, сэкономив при этом на затратах на маркетинг и рекламу. При этом, взаимодействие с Московским инновационным кластером «поможет создать уникальную цифровую систему для расширения взаимодействия города и бизнеса, а также для увеличения прозрачности рынка закупок», - сказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Интеграция между двумя ресурсами затронет и личный кабинет компании, так при входе на ИТ-платформу МИК пользователь будет автоматически авторизироваться и на Портале поставщиков. Доступ к сервису получат участники, авторизованные под учётной записью компании при помощи ЭЦП или зарегистрированные как доверенные лица.
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