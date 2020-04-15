Портал поставщиков отметил двукратный рост заключенных контрактов в I квартале 2020 года

Объем заключенных на Портале поставщиков контрактов за первый квартал 2020 года вырос вдвое, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

«Портал поставщиков позволяет дистанционно заключать контракты по 44-ФЗ и договоры по 223-ФЗ. Особенно актуален этот цифровой инструмент для малого и среднего бизнеса, который в период пандемии нуждается в новых каналах поставки своих товаров и предоставления услуг. В первом квартале текущего года объем заключенных с предпринимателями контрактов составил 11,9 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем годом ранее, когда объем достиг 6 миллиардов рублей. Также выросло количество контрактов - с 74 тысяч в прошлом году до 105 тысяч в 2020», - подчеркнул вице-мэр.

В настоящее время к ресурсу подключены 34 российский субъекта, однако принять участие в закупках могут предприниматели из любого региона РФ.

По словам главы Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, рост объясняется, помимо прочего, техническими доработками Портала, которые смогли открыть доступ к закупкам для большего числа представителей бизнеса.

«Прошлой осенью была проведена «бесшовная» интеграция Портала поставщиков с Электронным магазином Московской области. В итоге все работающие на этих ресурсах предприниматели получили доступ ко всем инструментам без прохождения повторной аутентификации. Для удобства пользователей была также внедрена технология облачной электронной подписи, расширен функционал доступных сделок. Ежедневно на портале регистрируются более 100 предпринимателей», - подчеркнул он.

Для каждого пользователя на Портале поставщиков доступен весь необходимый для дистанционного сотрудничества функционал: так, служба поддержки пользователей работает в штатном режиме, все запланированные обновления выходят в предусмотренные сроки.

По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, особое внимание уделяется интерфейсу Портала.

«Все закупки отображаются в едином реестре с возможностью настроить поисковую выдачу под запросы бизнеса. Результаты котировочной сессии теперь можно визировать электронной подписью без перехода в личный кабинет. В ближайшее время будет доступен функционал электронного актирования в процессе исполнения контракта, что позволит исключить обмен бумажными носителями между заказчиком и исполнителем. Эти нововведения положительно сказываются на скорости взаимодействия, сокращают сроки, экономят ресурсы, что сейчас крайне важно и для поставщиков, и для заказчиков», - подчеркнул Эдуард Лысенко.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сегодня на этом интернет-ресурсе работают порядка 170 тысяч предпринимателей со всех регионов России.

