Московский бизнес поборолся за столичную недвижимость

Более 200 предпринимателей приняли участие по аренде и продаже 66 объектов недвижимости Москвы по итогам прошедшей недели. Организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Самый высокий спрос зафиксирован на торгах за право торговли в парковых киосках. За 29 лотов боролись 76 участников, в среднем итоговая стоимость увеличилась в три раза. Самый маленький объект представляет собой место под размещение торгового автомата площадью 2,4 квадратных метра, самый большой лот имеет площадь 108 квадратных метров. Вскоре на территории парков «Сокольники», «Фили», «Поклонная гора», «Перовский», «Лианозовский» откроются прокат, киоски с мороженным, горячей выпечкой, кукурузой и точки общественного питания.

Аукционы по аренде городского имущества на специальных условиях для малого бизнеса по-прежнему привлекают большое количество участников. 48 заявителей претендовали на аренду 11 коммерческих объектов. Самое большое количество участников зафиксировано на торгах за лот площадью 96 квадратных метров, расположенный в районе Беговой. На него претендовали 13 участников. Стартовая стоимость лота увеличилась в четыре раза и составила 2 млн рублей.

Напомним, у представителей малого бизнеса есть возможность арендовать городские объекты со специальной ставкой 1 тысяча рублей и 4,5 тысячи рублей за квадратный метр. Договор с победителем заключается на 10 лет.

Высокий уровень конкуренции отмечен и на торгах по аренде земельных участков под капитальное строительство.

За пять выставленных лотов конкурировали 12 участников.

17 заявок поступило на участие в аукционах по аренде коммерческих объектов из имущества города и хозяйственного управления государственных унитарных предприятий. Наибольшее внимание предпринимателей привлекло нежилое помещение площадью 524 квадратных метра, расположенное на первом этаже нежилого здания, на первой линии, в районе «Соколиная гора». На его аренду претендовали девять предпринимателей. Итоговая цена лота увеличилась в 1,4 раза и составила 10,8 миллионов рублей.

