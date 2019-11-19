Московские заказчики отмечают первую годовщину проекта «Контракт-клуб»
Ровно год исполняется в эти дни проекту «Контракт-клуб». Он объединил заказчиков Москвы в стремлении повысить профессиональные компетенции. Около 1 тыс. специалистов контрактных служб посетили в течение года состоявшиеся 15 встреч, участниками которых стали авторитетные эксперты рынка закупок и представители структур, регулирующих и контролирующих закупочную деятельность в столице.
Примерно треть участников «Контракт-клуба» в дискуссиях участвуют регулярно. Программа встреч формируется по просьбам его участников. О том, что движет ими, рассказал начальник Управления Департамента города Москвы по конкурентной политике Татьяна Семёнова.
«Специалисты контрактных служб столицы – это люди с активной жизненной позицией, профессионалы, для которых важно быстро реагировать на меняющуюся законодательную среду и тенденции рынка. А «Контракт-клуб» – это не обучающий формат, это дискуссионная мотивационная площадка. Её посещение не учитывается в табеле и рейтинге. Это для тех, кто понимает, что быть успешным сегодня невозможно, сидя в кабинете и иногда посещая курсы повышения квалификации», - заметила Семёнова.
Ценность и востребованность формата в том, что участники сами предлагают темы для обсуждения в рамках «Контракт-клуба».
«Контрактное законодательство претерпевает серьёзную трансформацию. Изменение законодательства и применение цифровых технологий – это вызовы, которые стоят перед всеми участниками закупочного процесса. Не нужно пытаться оценить, кто более уязвим – заказчик или поставщик. Поддержка нужна и тем, и другим. «Контракт-клуб» – это сообщество столичных заказчиков. За прошедший год оно стало именно сообществом, где можно на равных общаться с экспертами, представителями контрольно-надзорных органов и получать поддержку коллег», - уточнила начальник Управления Департамента города Москвы по конкурентной политике.
Ценность клубного профессионального формата отмечают и сами участники.
«Полезность «Контракт-клуба» очевидна, потому что, кроме возможности узнать о новшествах системы, также еще очень важно пообщаться с коллегами из других отраслей, департаментов, заказчиков с разной спецификой и перенять опыт друг друга», - отметил заказчик Никита Глотов.
Многие из заказчиков посещают встречи регулярно.
«Такие мероприятия очень необходимы для нас – заказчиков, хотя, думаю, что и для поставщиков. Тот формат, в котором все проводится, очень ценен, каждый раз мы получаем что-то новое для себя, сами делимся своим опытом, что позволяет не только найти новые знакомства и материалы, но и показать те ошибки, которые мы можем допустить или уже допускаем в работе. Я рекомендую «Контракт-клуб» своим коллегам. Многие уже участвуют и, если раньше нас – представителей сферы спорта - было единицы, то сейчас нас уже много», - рассказал заказчик Ильдар Вальяшин.
Приглашённые гости «Контракт-клуба» считают, выбранный столицей формат общения с городскими заказчиками перспективным. Среди них и юрист-практик, эксперт по законодательству о контрактной системе, законодательству о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами Андрей Маковлев.
«Контракт-клуб — это новый формат общения. В нем не только теория, но и практика, и обмен опытом. В последнем мероприятии, в котором мне посчастливилось участвовать, ценным сюрпризом живого формата общения явился концентрат информации, без "воды". Он получался слушателями интенсивно и в доступной, комфортной среде свободного, живого диалога. Контракт-клуб — это площадка для приобретения бесценного опыта для принятия решений, которые будут давать устойчивость во всем», — сказал он.
Ранее НСН сообщала, что в рамках столичного проекта «Дни московской конкуренции» эксперты обсудят изменения контрактной системы и электронизацию рынка. Мероприятие пройдет 20 ноября на полях отраслевой конференции «Контрактная система Москвы: вектор перемен» 20 ноября. Организатором форума Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- РЖД презентовали плацкартные вагоны будущего
- «Нафтогаз» и Минэнерго Украины воюют из-за контракта с «Газпромом»
- Приставы могут получить доступ к кредитной истории россиян
- Американские астронавты не попали в состав новых экипажей «Союза»
- МВД и Минэкономики утвердили порядок получения «красивых автономеров»