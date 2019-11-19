Московские заказчики отмечают первую годовщину проекта «Контракт-клуб»

«Контрактное законодательство претерпевает серьёзную трансформацию. Изменение законодательства и применение цифровых технологий – это вызовы, которые стоят перед всеми участниками закупочного процесса. Не нужно пытаться оценить, кто более уязвим – заказчик или поставщик. Поддержка нужна и тем, и другим. «Контракт-клуб» – это сообщество столичных заказчиков. За прошедший год оно стало именно сообществом, где можно на равных общаться с экспертами, представителями контрольно-надзорных органов и получать поддержку коллег», - уточнила начальник Управления Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Ценность клубного профессионального формата отмечают и сами участники.

«Полезность «Контракт-клуба» очевидна, потому что, кроме возможности узнать о новшествах системы, также еще очень важно пообщаться с коллегами из других отраслей, департаментов, заказчиков с разной спецификой и перенять опыт друг друга», - отметил заказчик Никита Глотов.

Многие из заказчиков посещают встречи регулярно.

«Такие мероприятия очень необходимы для нас – заказчиков, хотя, думаю, что и для поставщиков. Тот формат, в котором все проводится, очень ценен, каждый раз мы получаем что-то новое для себя, сами делимся своим опытом, что позволяет не только найти новые знакомства и материалы, но и показать те ошибки, которые мы можем допустить или уже допускаем в работе. Я рекомендую «Контракт-клуб» своим коллегам. Многие уже участвуют и, если раньше нас – представителей сферы спорта - было единицы, то сейчас нас уже много», - рассказал заказчик Ильдар Вальяшин.

Приглашённые гости «Контракт-клуба» считают, выбранный столицей формат общения с городскими заказчиками перспективным. Среди них и юрист-практик, эксперт по законодательству о контрактной системе, законодательству о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами Андрей Маковлев.

«Контракт-клуб — это новый формат общения. В нем не только теория, но и практика, и обмен опытом. В последнем мероприятии, в котором мне посчастливилось участвовать, ценным сюрпризом живого формата общения явился концентрат информации, без "воды". Он получался слушателями интенсивно и в доступной, комфортной среде свободного, живого диалога. Контракт-клуб — это площадка для приобретения бесценного опыта для принятия решений, которые будут давать устойчивость во всем», — сказал он.

Ранее НСН сообщала, что в рамках столичного проекта «Дни московской конкуренции» эксперты обсудят изменения контрактной системы и электронизацию рынка. Мероприятие пройдет 20 ноября на полях отраслевой конференции «Контрактная система Москвы: вектор перемен» 20 ноября. Организатором форума Департамент города Москвы по конкурентной политике.

