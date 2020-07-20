Московские власти проведут бесплатный вебинар для начинающих инвесторов

Департамент Москвы по конкурентной политике в рамках организованной «Школы инвестора онлайн: от А до Я» проводят очередной образовательный вебинар о том, как купить машино-место у города. Об этом организаторы торгов расскажут в прямом эфире.

Кроме того состоится разговор о том, как вести поиск подходящего объекта на портале, можно ли купить машино-место в кредит и что такое преимущественное право.

Мероприятие будет полезно инвесторам, представителям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам. У слушателей будет возможность не только узнать о порядке участия в аукционах и обсудить нововведения законодательства, но и подробно разобрать процедуру проведения торгов.

Вебинар состоится 23 июля в 11:00, участие бесплатное, регистрация на сайте.

