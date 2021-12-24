Московские власти продадут через аукцион помещения в центре столицы

Московские власти объявили о продаже через аукцион помещения внутри объекта культурного наследия федерального значения в районе Сретенского бульвара, в квартале, расположенном между Фроловым, Бобровым и Милютинским переулками. Это комплекс зданий страхового общества «Россия», представляющий собой два корпуса доходных домов, построенных в Москве на рубеже 19-20 века. Точный адрес – Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 1 и 2.

На одно из помещений в историческом комплексе домов страхового общества «Россия» городскими властями объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения. Это чердак дома 6/1, строение 1 по Сретенскому бульвару. Его площадь 107 кв. м. Начальная стоимость помещения немногим более 13 млн рублей. Приём заявок будет открыт до 13 января следующего года. Все подробности можно узнать на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.

В 18 веке здесь находился старый почтамт. В конце 19 века тут работал народный театр «Скоморох». После его закрытия страховое общество «Россия» решило строить здесь доходный дом. Работу над проектом доверили молодому архитектору – Николаю Проскурнину, который к тому времени уже успел увековечить своё имя, спроектировав Императорскую академию художеств в Санкт- Петербурге.

Строительство продолжалось почти три года. В итоге появились два дома с фасадами в духе позднего итальянского ренессанса и вензелями страхового общества «Россия». Сохранилась до наших дней и кованая ограда между корпусами. Здесь находятся просторные комнаты с потолками высотой до четырех метров. Все это сочетается с уникальным инженерным оборудованием. Например, система вентиляции предусматривала не только подогрев воздуха, но и его фильтрацию и даже увлажнение.

В подвале дома есть артезианская скважина, которая обеспечивала жильцов чистой водой. Более того, в каждом подъезде были электрические лифты. Здесь даже имелась собственная телефонная станция, что было настоящей роскошью для Москвы того времени. Для автономной электростанции, которая обеспечивала светом, энергией и горячей водой все 148 квартир, в одном из подвалов хранили нефть.

Среди жильцов дома был Илья Репин, который здесь не только жил, но и писал портреты. В квартире № 85 до революции размещалось правление Футбольной лиги, объединявшей первые футбольные команды Москвы. При советской власти в первом корпусе размещался Наркомпрос, где некоторое время служил писатель Михаил Булгаков. Сегодня дома тоже остаются жилыми, а часть помещений сдаётся под офисы.

