Московские аукционы подготовились к повышенной нагрузке из-за коронавируса
Департамент Москвы по конкурентной политике увеличил количество операторов информационного киоска «Ваш инвестиционный консультант» в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Так граждане, которые хотят подробнее узнать об аренде и продаже столичной недвижимости не ощутят влияния мер, которые вызвала пандемия.
«Информационный киоск переведен в режим готовности к работе с увеличенным количеством обращений. Все вопросы, затрагивающие участие в городских аукционах, можно задать по телефону или отправить обращение на электронную почту. Время ожидания ответа оператора может увеличиться, но все звонки и обращения обязательно будут обработаны», - сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Он также отметил, что прием и выдача документов по итогам аукционов проводится в штатном режиме, при личном посещении информационного киоска «Ваш инвестиционный консультант» по адресу – город Москва, улица Тверская, дом 19с2.
Номер телефона и адрес электронной почты для обращений остались прежними 8 (499) 652 60 25, investcons-tender@mos.ru
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