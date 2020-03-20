Московские аукционы подготовились к повышенной нагрузке из-за коронавируса

«Информационный киоск переведен в режим готовности к работе с увеличенным количеством обращений. Все вопросы, затрагивающие участие в городских аукционах, можно задать по телефону или отправить обращение на электронную почту. Время ожидания ответа оператора может увеличиться, но все звонки и обращения обязательно будут обработаны», - сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он также отметил, что прием и выдача документов по итогам аукционов проводится в штатном режиме, при личном посещении информационного киоска «Ваш инвестиционный консультант» по адресу – город Москва, улица Тверская, дом 19с2.

Номер телефона и адрес электронной почты для обращений остались прежними 8 (499) 652 60 25, investcons-tender@mos.ru



