Мини-аукционы позволили Москве сэкономить 5,6 млрд рублей

Мини-аукционы помогли столичному бюджету существенно сэкономить. За текущий год на портале поставщиков было опубликовано более 200 тысяч котировочных сессий, это примерно на треть больше, чем в 2020. Сумма экономии, достигнутой в ходе сессий, в этом году превысила 5,6 млрд рублей.

Котировочные сессии представляют собой мини-аукционы, которые проводятся путем последовательного снижения участниками начальной максимальной цены контракта. Величину шага определяет заказчик при публикации закупки. По итогам побеждает поставщик, сделавший наименьшую ставку, то есть предложивший свой товар, работу или услугу по самой низкой цене.

Как сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, только за этот год на портале поставщиков было опубликовано котировочных сессий на сумму свыше 40 млрд рублей. В прошлом году сумма составляла почти 20 млрд.

Инструменты портала поставщиков позволяют заключать контракты как с юридическими лицами, так и с индивидуальными предпринимателям и самозанятыми. Это не только положительно влияет на развитие предпринимательства, но и расширяет выбор для заказчика.

Как отметили специалисты департамента информационных технологий, интерфейс сессий адаптирован под мобильные устройства: так поставщики могут еще быстрее реагировать на изменения ставок.

Котировочные сессии начали применять в 2017 году. До этого заказчики сами выбирали поставщика и работали с ним напрямую по его цене. Теперь, если заказчик публикует закупку, о его потребности узнают все поставщики данных товаров, работ и услуг, подписанные на рассылку.

Через котировочные сессии проводятся закупки до 3 млн рублей. Главные плюсы механизма — прозрачность и оперативность. Котировочная сессия может длиться 3, 6 или 24 часа, а заключение контракта по ее итогам в среднем происходит за 2–3 дня. Ежедневно на портале публикуется порядка 500 котировочных сессий. Все условия их проведения утверждены регламентом.

