«МегаФон» запустил первый курс по 5G на образовательном маркетплейсе

Телекоммуникационная компания «Мегафон» начала производство собственного контента для маркетплейса «МегаФон Образование» и разместила на этом ресурсе специализированный курс по 5G. Он стал первым русскоязычным онлайн-курсом о стандарте связи пятого поколения.

Сервис был запущен в сентябре 2019 года и сейчас объединяет 68 партнёрских и собственных курсов компании. Программа по 5G – второй авторский курс «Мегафона»: первый был посвящён созданию и разработке электронных учебных материалов.

По оценке компании, в числе самых популярных курсов на маркетплейсе «МегаФон Образование» - программы по основам Excel и искусству выступления в стиле Ted, а также по теме личных финансов и тайм-менеджмента. Планируется запуск авторских курсов по управленческим навыкам, личной эффективности, Robot Framework для автоматизации тестирования.

Любой курс на образовательной площадке «МегаФона» можно пройти за несколько дней в удобном ритме. Длительность одного урока составляет 5-15 минут. Стоимость курсов начинается от 20 рублей в день, однако в ситуации, когда многие вынуждены оставаться дома виз-за коронавируса, оператор предоставил бесплатный доступ ко всем курсам платформы на ближайший месяц.

