МегаФон увеличил чистую прибыль в первом квартале

Российские операторы сотовой связи показывают неплохие результаты работы на фоне сложностей, вызванных пандемией коронавируса. Так, МегаФон в первом квартале текущего года увеличил сервисную выручку, OIBDA. Чистая прибыль компании выросла на 136,5% до 5,2 миллиарда рублей, несмотря на выпадающие доходы от роуминга и розничного звена.

Положительный результат, в немалой степени, достигнут за счёт оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию, отмечает генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян:

«Основные показатели первого квартала сохраняют положительную динамику, несмотря на влияние, которое оказывают на отрасль события, связанные с эпидемиологической ситуацией в России и мире. МегаФон оперативно перестроил внутренние процессы для организации работы персонала в новых условиях, перевел более 14 000 сотрудников на удаленную работу, при этом все подразделения компании работают в усиленном режиме».

По словам гендиректора, с началом пандемии в марте компания столкнулась с увеличением голосового и мобильного трафика на 10-15%, а пользование домашним интернетом за считанные дни подскочило на 50%. Это потребовало дополнительных расходов и усилий для обеспечения повышенной пропускной способности и бесперебойной работы сети.

Чтобы поддержать абонентов в непростых условиях, МегаФон предложил целый ряд бесплатных услуг, которые позволяют оставаться на связи с близкими и удаленно работать.

Оператор увеличил скорость домашнего интернета до максимально возможной и предоставил доступ для абонентов даже при нулевом и отрицательном балансе.

Мобильным абонентам предоставлен бесплатный доступ к самым актуальным ресурсам – мессенджерам, почте, сервисам доставки, аптекам. В роуминге стали бесплатными звонки на горячие линии МИД и российских авиакомпаний. Кроме того, усилена работа интернет-магазина, запущена онлайн-продажа сим-карт в новых каналах с возможностью удаленной активации через личный кабинет.

Решения в корпоративном сегменте позволили организовать удаленную работу офисов. Так, в первые дни режима самоизоляции был открыт бесплатный доступ к платформам видеоконференций и вебинаров для малого бизнеса. В компании отмечают также рост спроса на облачные решения, услуги умной телефонии, IoT-решения, позволяющие повышать эффективность персонала и удаленно контролировать рабочие процессы.