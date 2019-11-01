Самозанятые включились в закупки на Портале поставщиков

Самозанятые граждане активно участвуют в закупках малого объема, а Портал поставщиков помогает им расширять портфель заказов, заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, для участие в закупках малого объема на Портале поставщиков, самозанятые граждане России могут зарегистрироваться на Портале в качестве физических лиц.

«Ежемесячно с физлицами городские заказчики заключают порядка 1000 контрактов. С учетом планов правительства по распространению пилотного проекта по налоговому режиму для самозанятых граждан с января 2020 года еще на 19 российских регионов, а также утверждения Правительством РФ законопроекта о преференциях самозанятым при участии в закупках госкомпаний и госкорпораций (223-ФЗ), рост числа таких контрактов продолжится. И портал поставщиков, на котором уже сейчас активно работают пользователи из 33 регионов России, может стать своеобразной «точкой входа» для этой категории предпринимателей», - сказал Владимир Ефимов.

В свою очередь глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев заявил, что Портал поставщиков предлагает множество возможностей в различных сферах, в которых могут проявить себя самозанятые.

«На портале есть несколько сфер деятельности, в которых самозанятым гражданам будет проще всего составить конкуренцию другим поставщикам. Среди них: оказание услуг по управленческому консалтингу, проведению экспертизы, помощь в организации и проведении выставочных мероприятий, концертов, театральных постановок. Всё это те сферы, в которых городские заказчики активнее всего заключают контракты именно с физическими лицами»,- подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Он также пояснил, что для работы самозанятых граждан в автоматизированной информационной системе «Портал поставщиков», им необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на портале в качестве физического лица, тем самым получив доступ ко всем размещенным на портале закупкам.



