В 30 регионах познакомились с возможностями Портала поставщиков
В рамках XIV Всероссийской конференции-семинара «Государственные и муниципальные закупки – 2019» участники и поставщики из практически 30 регионов России смогли ознакомиться с функциональными возможностями Портала поставщиков, стенд которого был представлен на мероприятиях в рамках Дней московской конкуренции.
По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, Портал поставщиков пользуется успехом не только среди столичных участников и поставщиков, но и в регионах.
«Портал поставщиков уже зарекомендовал себя в качестве удобной и, главное, эффективной площадки для работы с закупками малого объема. Аудитория портала поставщиков постоянно расширяется. Ежемесячно на нем регистрируются около 4 тысяч поставщиков. И как показал опыт конференции «Государственные и муниципальные закупки – 2019», этот интерес не утихает. У специалистов работающего на мероприятии стенда интересовались возможностью предлагать через портал свои товары и услуги посетители из разных регионов России, спрашивали о том, какие виды закупок могут осуществлять заказчики с помощью портала поставщиков», - отметил он.
Геннадий Дёгтев также подчеркнул, что в числе регионов, представители которых смогли познакомиться с возможностями Портала поставщиков, Ханты-Мансийский автономный округ, Пензенская, Тюменская, Омская, Тульская, Ростовская, Ленинградская области, а также Алтайский край, Чукотский автономный округ и ряд других.
Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице. Его целью является привлечение внимания общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации глобальной экономики.
Мероприятие проводится Департаментом города Москвы по конкурентной политике.
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