Малый бизнес демонстрирует взрывной спрос на аренду через аукционы

Малый бизнес демонстрирует взрывной спрос на аренду недвижимости Москвы через аукционы. На начало мая количество нежилых объектов из имущественной казны Москвы, арендованных через городские аукционы, приближается к показателю реализации за весь прошлый год. Об этом рассказал заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Такой спрос связан с инициативой городской власти сдавать в субаренду до 50% выигранных в ходе городских торгов площадей. Предпринимательское сообщество на инициативу отреагировал более чем активно. По итогам торговых сессий с января по начало мая, реализовано 55 тысяч квадратных метров недвижимости – а это уже 70% от общего количества арендованных за весь 2018 год площадей», – подчеркнул Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, рост интереса к городской аренде подстегнула еще одна инициатива московского правительства – аукционы со специальными стартовыми ставками 1 тысяча и 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год.

«Предложение разработано специально для представителей субъектов малого предпринимательства и пользуется большим спросом. Несмотря на высокую конкуренцию на торгах, итоговые ставки все равно остаются привлекательными. Средняя стоимость 1 квадратного метра по итогам аукционов составляет 9,5 тысяч рублей в год», – сказал Владимир Ефимов.

На данный момент на аукционы по аренде выставлены 387 объектов аренды, 75 из них реализуются в рамках специального предложения для СМП.