Власти Москвы подвели итоги двухдневной рабочей недели

Более 140 инвесторов приняли участие в аукционах по продаже городской недвижимости по итогам двух рабочих дней прошедшей недели. Организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Высокий уровень конкуренции наблюдался на аукционах по продаже недвижимости из имущественной казны города. На 15 нежилых объектов претендовали 118 предпринимателей. Средняя итоговая стоимость 1 квадратного метра составила 50,4 тысяч квадратных метров.

Самый большой интерес среди предпринимателей вызвал объект площадью 74 квадратных метров с отдельным выходом, расположенный на первом этаже жилого дома в Южном Бутове. На него претендовали 17 заявителей, итоговая стоимость лота составила 4,9 миллиона рублей.

24 заявки поступило на участие в четырех аукционах по продаже коммерческой недвижимости, находящейся в управлении АО «РЭМ». Самые активные торги велись за нежилое помещение площадью 88 квадратных метров расположенное на первом этаже жилого дома в 10 минутах от метро «Петровско-Разумовская». На лот претендовали 17 участников, итоговая стоимость объекта составила 13,6 миллионов рублей.

В настоящее время на городские торги выставлены более 1400 лотов – недвижимость, пакеты акций, земельные участки, права торговли в киосках. Ознакомиться со всеми предложениями и выбрать для себя оптимальные варианты можно прямо сейчас на Инвестиционном портале города Москвы.

