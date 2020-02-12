«Малые» закупки товаров переходят на федеральные электронные площадки

С 1 июля 2020 года «малые» закупки товаров перейдут на федеральные электронные площадки. Их порог составит три миллиона рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Принятие поправок станет хорошим импульсом для развития бизнеса, увеличения интереса к закупкам «малого» объема. Кроме того, сведения о контрактах, заключенных по итогам таких процедур, теперь будут размещаться в реестре ЕИС, и начинающие компании смогут использовать успешно реализованные контракты для подтверждения опыта и квалификации при участии в более сложных процедурах закупок», – отметил вице-мэр.

После вступления в силу июльских поправок у региональных заказчиков появится право выбора между публикацией закупки на ЕИС и в региональном электронном магазине, рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Москва и ещё 34 региона для оперативных закупок смогут и дальше использовать Портал поставщиков. Нововведения коснутся только предельной суммы закупок товаров. Если региональному заказчику нужно быстро приобрести у подрядчика не только товары, но работы и услуги стоимостью до 300 или 600 тысяч рублей, он сможет максимально быстро и комфортно провести закупку через Портал поставщиков. Закон его в этом не ограничит», – подчеркнул он.

Совокупный годовой объем «малых» закупок по-прежнему не должен превышать пяти процентов, отметил в рамках заседания контракт-клуба «Закупки 2020: как успеть за переменами» заместитель руководителя экспертно-консультационного центра Института госзакупок Александр Евсташенков.

«Для участия в «малых» закупках поставщикам необходимо разместить оферту с привязкой к каталогу товаров, работ и услуг. Также нужно указать информацию о цене, количестве, стране происхождения товара и регионе поставки. Оператор электронной площадки в течение часа направляет заказчику, открывшему сессию с наименьшей ценой, не больше пяти оферт», – предупредил он.

Контракты «малых» закупок будут заключаться в ускоренном порядке. Направить проект контракта победителю нужно уже через три часа после подведения итогов, на заключение договора отводится два рабочих дня, дополнительным условием является не использование протоколов разногласий. В случае если предварительных заявок будет меньше двух, оператор электронной площадки известит об этом заказчика без передачи подходящих заявок и сведений о поставщиках.

