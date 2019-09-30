Малоактивные водители смогут сократить расходы
Новая опция «Ограничение по пробегу» от компании «Ингосстрах» поможет сократить расходы на страхование водителям, которые редко используют автомобиль, например, только по выходным, или в коротких поездках.
Включение в договор каско данной опции снижает стоимость страхования по риску «Ущерб». Значение пробега фиксируется по показаниям одометра (прибора учета пробега автомобиля). Если лимит по пробегу в течение действия договора исчерпывается, установленные ограничения можно снять. После проведения доплаты и заключения дополнительного соглашения покрытие по риску «Ущерб» действует уже без ограничений.
Станислав Олейников, начальник отдела имущественного и личного страхования компании «Ингосстрах» рассказал НСН, что водители могут выбрать наиболее подходящий для себя лимит пробега.
«При расчете тарифа по риску "Ущерб" в случае включения опции «Ограничение по пробегу» в договор каско применяются понижающие коэффициенты. Они зависят от установленного лимита по пробегу: 5 000 км – 30%, 10 000 км – 20%», - отметил он.
В данный момент опция «Ограничение по пробегу» доступна в Москве и Московской области, оформить ее можно в офисах «Ингосстраха».
Год назад «Ингосстрах» запустил опцию самоосмотра автомобиля, теперь договор каско можно оформить онлайн с помощью мобильного приложения IngoMobile. Оплатить полис каско тоже можно онлайн.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене