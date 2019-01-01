Российским водителям предложили помощь при ДТП

Российским автолюбителям предложили забыть о стрессовых ситуациях даже при ДТП. Компания «Ингосстрах» запустила новую опцию «Гарантия мобильности» в рамках страхования автокаско. Опция предоставляет клиенту возможность уехать с места ДТП на такси бесплатно, а в период ремонта авто воспользоваться услугами такси или каршеринга.

В рамках данной опции предусмотрено предоставление двух видов промо-кодов на такси или каршеринг. Первый промо-код предусматривает одну поездку на такси с места ДТП, если пострадавший застрахованный автомобиль не на ходу. Активировать опцию можно, позвонив в контакт-центр «Ингосстраха».

Второй промо-код предусматривает пользование услугами такси или каршеринга. Клиент может воспользоваться опцией, как только случай с ДТП признается страховым. Даже если автомобиль пробыл в ремонте всего пару дней, промо-коды не «сгорают», ими можно пользоваться в рамках предоставленного лимита.

«Запуск новых сервисов, повышающих уровень комфорта для клиентов – одно из стратегических направлений нашей деятельности. Мы последовательно расширяем перечень доступных услуг, позволяющих экономить время клиента, и в этом процессе стараемся шагнуть за пределы страховой деятельности. Так, например, в современном мире наличие полиса каско не освобождает клиента от стрессовых ситуаций, ведь на период ремонта ему необходимо менять привычный образ жизни и искать альтернативы личному транспорту. Благодаря опции «Гарантия мобильности» клиенты смогут нивелировать негативные эффекты от страховых случаев по каско, связанных с потерей времени и затратой дополнительных средств», – комментирует заместитель начальника управления технологий и поддержки каналов продаж компании «Ингосстрах» Станислав Олейников.

Опция «Гарантия мобильности» доступна в Московском регионе в рамках большинства программ КАСКО.

