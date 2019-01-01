Лечебный хлеб и лёгкие пельмени. МТПП представила инновации для бизнеса

НСН продолжает знакомить читателей с «Московской гильдией» — журналом о работе членов Московской торгово-промышленной палаты. Один из материалов посвящен полезным инновационным продуктам питания, которыми занимаются резиденты МТПП. Главный редактор журнала Юлия Зеленина рассказала, что поделиться опытом столичные предприниматели собрались на специальной конференции, организованной Гильдией по вопросам развития инновационной среды для бизнеса.

«Удивительно, но согласно последним опросам ВЦИОМ, количество россиян, следящих за своим питанием сегодня достигло исторического максимума — более 60 процентов опрошенных предпочитают здоровую полезную еду. Конечно же, игроки столичного рынка производства и продажи продуктов питания просто не могут игнорировать эту тенденцию», — заметила Зеленина.

Современные технологии позволяют сегодня сделать так, что даже хлеб станет «правильным» продуктом. Поборники ЗОЖ традиционно считают мучные изделия вредными, однако президент Российской Гильдии Хлебопеков и кондитеров, председатель комитета по поддержке и развитию хлебопечения Юрий Кацнельсон уверен, что и они могут быть не только полезными, но даже лечебными.

По словам эксперта, в прошлом году одна из столичных компаний выпустила на рынок печенье для потребителей с сахарным диабетом. Затратив немало интеллектуальных, материальных, моральных усилий, предприниматели доказали, что произвести такой продукт можно. Это печенье содержит в себе сахарозаменители — фруктозу, экстракт стевии, а также полезные ингредиенты: цельнозерновую муку, злаки, фрукты и ягоды.

Юрий Кацнельсон считает, что специальный хлеб для людей с разными потребностями — это не просто мода. Это огромное производственное направление, которое будет развиваться, и уже очень скоро в магазинах появятся консультанты, которые будут помогать покупателю выбирать правильный и полезный именно для него хлеб, печенье, пряники.

Также из материала «Московской гильдии» можно узнать о скором запуске производства полезных пельменей. Юлия Зеленина рассказала, что называться они будут «Легкие пельмени».

«Да, одна из компаний запатентовала ноу-хау — тесто на основе муки из овсяных отрубей. Пользу таких отрубей еще 20 лет назад доказал автор знаменитой диеты, француз Пьер Дюкан. А сегодня наши умельцы решили делать из теста на основе овсяных отрубей пельмени, блинчики, вареники, лазанью — всего более 30 наименований продуктов», — поделилась Зеленина.



