Крупным инвесторам будут представлены лоты под застройку двух транспортно-пересадочных узлов в рамках роуд-шоу «ТПУ – инвестиции в развитие города». Речь идет о двух ТПУ: «Некрасовка» и «Пятницкое шоссе». Презентация лотов состоится 5 сентября. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам, участие в застройке ТПУ дает возможность реализовать проекты на основе государственно-частного партнерства.

«Несомненным плюсом тaких проектов является гaрaнтия окупaемости. Кaк прaвило, объект возводится в местaх с рaзвитой инфрaструктурой, плотной зaстройкой, высоким пaссaжиропотоком», - пояснил Ефимов.

Уточняется, что в рамках мероприятия будут представлены два лота под застройку транспортно-пересадочных узлов на территории Москвы. В данный момент они выставлены на городские аукционы.

Первый из них – 99% доли в уставном капитале ТПУ «Некрасовка». Здесь новый собственник сможет построить многофункциональный центр с парковкой.

Второй лот предусматривает приобретение 99% доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Пятницкое шоссе 2». Его собственник получит возможность построить на территории этого транспортно-пересадочного узла придорожный сервис.

Уточняется, что организатором мероприятия выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Его руководитель Геннадий Дёгтев отметил, что подобное мероприятие с участием экспертов и крупными инвесторами поможет узнать больше о выставленных на открытые торги лотах. Как следствие, это позволит наметить планы по реализации бизнес-проектов на их территории.

«Решение о том, нaсколько рaционaльно принимaть учaстие в коммерческой зaстройке ТПУ инвестор принимaет, учитывaя многие фaкторы. Среди них: место рaзмещения ТПУ, ожидaемый пaссaжиропоток, возможный объём зaстройки, функционaльность сaмого объектa. Проведение тaких мероприятий позволяет полно ответить нa все эти вопросы. Нa предстоящем роуд-шоу предстaвители собственникa лотов рaсскaжут о потребностях жителей рaйонов, в которых нaходятся ТПУ, обо всех технических хaрaктеристикaх. Эксперты рынкa рaсскaжут о том, нaсколько ликвидны эти объекты, и когдa можно ждaть полноценной окупaемости проектa», - добавил Дёгтев.

Встреча пройдёт 5 сентября в 15.30 по адресу: Столешников переулок, 6, корпус 3 (лофт «Авиатор»).

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

